VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Dario Canovi, noto procuratore, ha fatto le sue previsioni in vista del prossimo campionato:

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Chi vedi favorito nella corsa al prossimo campionato?

"Vedo l'Inter davanti a tutti, mentre non credo che il Napoli sia meglio delle altre. La Roma ad esempio, ha un fattore in più, ossia Gasperini, uno dei migliori allenatori d'Europa. La differenza la può fare lui, anche perché al momento la rosa, tranne qualche inserimento, è già abituata ai suoi metodi. La vedo attrezzata per poter essere la seconda della classe".

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Icardi lo prenderesti alla Lazio?

"Icardi non lo prenderei neanche se me lo regalassero. Ha smesso di giocare cinque anni fa, a questo punto molto meglio Pinamonti. Non sarà un fenomeno, ma quantomeno ha voglia di giocare. Icardi cosa verrebbe a dimostrare?".

(Fonte: TMW Radio)