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Intervistato da TMW, Dario Canovi, noto procuratore, ha toccato vari temi caldi, tra nazionale e mercato. Ecco le sue dichiarazioni:

"Per Ranieri ho stima e amicizia. Lo stesso vale per Giovanni Malagò. Ma credo che il percorso azzurro non si sia cominciato bene: se si nomina un responsabile tecnico poi bisogna dargli retta altrimenti è inutile nominarlo".

Cosa si aspetta da Ranieri e Malagò?

E Mancini?

"Da chiunque sia in FIGC mi aspetto una serie di riforme che rivoltino il calcio italiano. Se il Consiglio Federale rimane quello che è vuol dire che il calcio sarà sempre quello di prima"."Mancini è un ottimo allenatore. Il problema però è che l’allenatore della Nazionale doveva essere a mio avviso l’espressione di una serie di riforme anche tecniche che Leonardo e Mancini avevano in testa e su cui ero d’accordo".

La Roma intanto è vicinissima a Molina.

"È pur sempre l’esterno dell’Argentina e dell’Atletico Madrid. E' un ottimo giocatore, come lo è Stones per l’Inter. Anche la Fiorentina si è mossa bene e Mastantuono ha ottime prospettive. Prevedo un buon campionato da parte dei viola".

(Fonte: TMW)