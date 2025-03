"L'Inter che ho visto contro il Napoli non sta benissimo fisicamente, dipenderà da come entreranno in campo e dall'approccio. La partita non è semplice come sembra, bisogna avere umiltà. L'Inter non sta dominando le partite, ha giocatori di qualità che fanno la differenza ma non è un'Inter dominante come la conoscevamo. La difesa finora è stato un punto di forza della squadra in Europa, speriamo rimanga così e non faccia come contro il Napoli nel secondo tempo, lì non c'è stato il supporto del centrocampo"