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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Fabio Capello ha parlato della Roma di Gasperini, secondo lui prima rivale dell'Inter per lo scudetto:

«Perché ha proseguito sullo stesso itinerario della scorsa stagione e sta mantenendo lo stesso atteggiamento con una base di gioco e qualità importante: in più ha schierato un giocatore nuovo, Mora, che si è già inserito perfettamente nei meccanismi della squadra. L’avevo detto anche venti giorni fa: l’anti-Inter in effetti è la Roma».

E perché, Capello, la Roma in particolare può mettere paura ai nerazzurri?

«La Roma gioca uno contro uno a tutto campo e ha soprattutto questo gioco propositivo per il quale si aiutano tutti: quando hai 4-5 giocatori di qualità presenti nei sedici metri, che sanno dialogare nello stretto, prima o poi qualcosa succede. E contro l’Atalanta il gol della vittoria alla fine è arrivato».

Quali sono le principali doti che i giallorossi possono opporre ai rivali nerazzurri? La fame, due titolari per ruolo, questo continuo gioco sulle fasce...

«Tutto questo. E poi Gasp ha voluto due titolari per ruolo e ha fatto bene: i risultati si sono visti sabato all’Olimpico con i cambi nel secondo tempo».