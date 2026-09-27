Intervistato da AdnKronos, Fabio Capello, ex allenatore, ha raccontato quest'aneddoto riguardante Silvio Berlusconi e Ronaldo
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Intervistato da AdnKronos, Fabio Capello, ex allenatore, ha raccontato quest'aneddoto riguardante Silvio Berlusconi e Ronaldo: “Una volta, nel 2007, mi chiamò per chiedermi se fosse il caso di prendere Ronaldo. Voleva sapere che tipo fosse, visto che lo avevo allenato al Real Madrid.
Gli dissi: 'Presidente, è un grande giocatore ma ama fare baldoria. Per lo spogliatoio non è il massimo. E poi, è già stato ceduto. Lasci stare'. Il giorno dopo, sui giornali: 'Milan-Ronaldo, è fatta. Il giocatore oggi a Milano per le visite mediche'. Detta così fa ridere, ma qualche tempo dopo scoprii che, al momento della telefonata, il dottor Galliani aveva sostanzialmente già chiuso la trattativa".
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