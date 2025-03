Caputo: “Conte mi ha cambiato la carriera, è un vincente. Lukaku finora…”

Francesco Caputo , ex attaccante, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Conte mi cambiò la carriera tra Bari e Siena, con lui sono cresciuto tantissimo e se ho raggiunto certi livelli il merito è suo. Mi ha dato tanto sotto l’aspetto mentale e fisico, mi ha fatto capire cosa significa il lavoro che poi ripaga sul campo. E’ vero che la gente arriva a vomitare in campo, ma alla lunga ti fa star bene e ti fa fare la differenza. Conte trasmette quella grinta, la cattiveria e la voglia di vincere"

"Si definisce un vincente perchè ha giocato con campioni alla Juve e quello gli ha dato il carisma che ha anche da allenatore. Lukaku? Sta facendo pochi goal, ma sta facendo tante partite da rifinitore, pulisce tante palle e gioca per la squadra. Ha caratteristiche diverse da tanti altri attaccanti, se Conte l’ha voluto è perchè gli serviva uno così. Se poi arriva in doppia cifra avrà fatto il suo nonostante siamo abituati ad un Lukaku diverso. Lukaku o Kean? Sono due giocatori importanti, ma Lukaku ha fatto più di Kean in carriera. Attualmente direi Lukaku, ma di Kean ne sentiremo parlare”.