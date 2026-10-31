A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Inter, Gerry Cardinale ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del numero 1 di RedBird: "Sarà una grande notte per noi, si sente l'elettricità di San Siro, è incredibile affrontare un derby così importante, sarà una grande serata. Come ho fatto negli Stati Uniti con Red Bird, voglio fare lo stesso col Milan, voglio portate il Milan al top, non solo in Italia ma anche in Europa. Lo stadio? Sarà una Scala del Calcio 2-0. Sarà importante avere uno stadio così all'avanguardia per riportare il Milan in alto, ma non solo, anche il calcio italiano".

(Dazn)