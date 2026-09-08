Dopo il triplice fischio di Real Madrid-Inter, terminata 2-1 in favore dei Blancos, InterTV ha raccolto le parole dei protagonisti al termina del match. Analisi, rimpianti e sensazioni a caldo dopo una serata complicata al Bernabéu, con la squadra di Cristian Chivu chiamata ora a ripartire dopo la sconfitta all’esordio stagionale in Champions League. Queste le parole di rilasciate di Carlos Augusto ai microfono di InterTV: "Volevo intanto ringraziare i miei compagni, non è semplice giocare qui, i dettagli fanno la differenza, le occasioni, sono però felice del carattere che abbiamo mostrato, ci abbiamo provato, sappiamo che non è facile, era la prima partita, dobbiamo continuare cosi. Felice per il gol ma è un gol amaro, per me è importante che l'Inter vinca le gaare. Abbiamo dimostrato carattere e dobbiamo avere questo in testa per essere pronti per la gara contro l'Udinese. Abbiamo dimostrato il nostro carattere, quando sei sotto provi a segnare e ti sbilanci e lasci qualcosa, abbiamo fatto bene e edobbiamo continuare cosi"