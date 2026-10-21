L'Inter conquista i primi tre punti della sua Champions League superando per 1-0 lo Shakhtar Donetsk a San Siro. A decidere la sfida è una rete di Carlos Augusto nella ripresa, arrivata dopo l'espulsione di Alessandro Bastoni che aveva costretto la squadra di Cristian Chivu a giocare in inferiorità numerica. Un successo importante per i nerazzurri, chiamati a reagire dopo le due sconfitte nelle prime giornate della competizione europea. Al termine dell'incontro, i protagonisti della serata hanno analizzato la prestazione della squadra, gli episodi decisivi e il significato della vittoria ai microfoni di Inter TV. Queste le parole di Carlos Auguato: "Balletto? Era preparato sa Madrid, poi eravamo sotto, lo volevo fare a Bologna ma pensavo di essere in fuorigioco e oggi l'abbiamo fatto. Loro sono una grande squadra con qualità e palleggio ma abbiamo dimostrato di saper soffrire ed è stata una vittoria importante per tutta la squadra. Il gol? Conosco Michi, metà del gol è suo, io ho fatto lo scatto della vita e tutta la squadra oggi ha fatto quello scatto"