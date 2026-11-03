GUARRO e PACE EP36: Dobbiamo assolutamente parlare di Icardi: sono preoccupato ma non è colpa vostra

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Carlos Augusto, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il Feyenoord: "Fa un po' freddo ma non importa: abbiamo parlato tra di noi su quello che dobbiamo migliorare. Siamo pronti per fare una grande partita: ogni tre giorni c'è un'opportunità di dimostrare la nostra forza, dobbiamo fare il nostro meglio.

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Sappiamo che è uno stadio difficile, però totale fiducia nei miei compagni che sono abituati. Oggi dobbiamo vincere: il bello del calcio è che ogni tre giorni hai un'opportunità di dimostrare, abbiamo preparato bene la partita per vincerla e continuare il nostro percorso".