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Carlos Augusto, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria contro lo Shakhtar grazie al suo gol: "Gol pesante? E' stato molto importante perché loro hanno una bella squadra e uno in meno è molto difficile. Ma faccio i complimenti a tutti i compagni, non è mai semplice giocare in meno e abbiamo dimostrato di voler vincere sempre le partite.

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Il gol è di Mkhitaryan, ha dato una gran palla: ma anche Zielo che ha cominciato il contropiede. Ma sono contento per tutta la squadra, ci serviva: con questo spirito possiamo andare avanti. Paura? No, le partite di Champions League sono così: dobbiamo saper soffrire e l'abbiamo dimostrato. Bastoni? Stavano cercando questo loro, io non so se era giallo o no: abbiamo vinto pure per lui".