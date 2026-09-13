Giovanni Carnevali, direttore generale e amministratore delegato della Juventus, è stato intervistato da DAZN prima di Sassuolo-Juventus. Grande ex della sfida, il dirigente ha parlato delle sue emozioni in occasione del ritorno al Mapei Stadium:

"Bene, bene. Dai, bello, 13 anni non si dimenticano facilmente, per cui è bello rivedere tante persone, tanti amici, tutti i miei colleghi. Qui c'è stato un percorso che non è stato soltanto sportivo, ma un percorso ampio, per cui è piacevole, bello. Però dobbiamo pensare alla partita adesso, che è più importante ancora".

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Cosa serve per battere il Sassuolo

Vicario unico italiano in campo

"Il mister, oltre che essere forte, è anche simpatico, per cui credo che quello che occorre sia mettere in campo una formazione con dei giocatori, perchè ci penseranno loro e speriamo di riuscire a fare dei gol. Sappiamo che è una partita difficile, il Sassuolo è una buona squadra, conosco bene, ha un'ottima intelaiatura, per cui penso che dovremmo essere ben concentrati perchè l'obiettico è quello di portare a casa il massimo risultato"."Sì, noi abbiamo cercato di costruire una squadra che possa essere competitiva, con le difficoltà che ci possono essere state in questo periodo. Credo che abbiamo una rosa importante, una rosa buona, gli impegni sono tanti. La coppia d'attacco credo sia di grande qualità e poi credo che il mister saprà lui come disporli in campo".

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Situazioni di Koopmeiners e Nico Gonzalez

"Guarda, non è soltanto il tempo, ci sono determinate situazioni in cui alla fine si sono state fatte delle riflessioni, sapendo comunque qual è la qualità di questi giocatori. Questa è la cosa più importante. In tempi brevi - io sono alla Juve da tre mesi - siamo riusci a mettere assieme quello che in modo migliore si è potuto fare. Magari si poteva fare anche qualcosa di più, di meglio come sempre, ma siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto".