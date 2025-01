L’Inter sulla carta è talmente più forte di tutte le altre in Italia che vince anche con ritmi bassi. Pochissime volte ha trovato squadre rognose, una di quelle che poteva darle fastidio è l’Atalanta, ma l’Inter ha vinto bene entrambe le volte. L’Inter quando trova squadre rognose, se non trova i gol ha difficoltà nel suo allenatore, nel cambiare le situazioni. Ogni volta fa i cambi uguali, ruolo per ruolo. Asllani è andato in difficoltà perché non gioca mai.