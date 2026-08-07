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Santiago Castro, nuovo centravanti della Roma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere dello Sport: ecco le sue dichiarazioni.

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Uno dei suoi soprannomi è il Torito, in onore di Lautaro. «Sì, ma io sono Santiago Castro e voglio essere me stesso. Lautaro è un modello, un amico, ma voglio percorrere la mia strada e soprattutto voglio batterlo nella prossima sfida contro l’Inter. Ho già visto il calendario, lo affronterò il giorno dopo il mio compleanno: sarà una sfida speciale tra due grandi squadre che lotteranno fino alla fine per vincere il campionato».

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La Roma può vincere lo scudetto? «Certo, ho visto il valore di questo gruppo e possiamo giocarcela con tutti. Perché abbiamo giocatori forti in tutti i reparti e Gasperini è uno dei migliori allenatori d’Italia. Siamo al livello per competere per lo scudetto e per la Coppa Italia. E vogliamo fare bene in Champions. Se sei alla Roma devi ambire a vincere tutto».