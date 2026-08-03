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Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Chaka Traoré, ex giovane del Milan, ha parlato così del paragone tra Francesco Camarda e Francesco Pio Esposito.

"A me non piace fare paragoni. Però Francesco sa giocare, è tecnico e ha tante doti. Pio è un grandissimo attaccante e lo sta dimostrando anche in nazionale. Forse oggi è più pronto di Francesco, però credo che, alla lunga, Francesco diventerà il titolare della Nazionale".