Tre punti, una vittoria netta e diverse indicazioni positive per l’Inter, che archivia la sfida contro il Parma con una prestazione convincente. Al termine del match di San Siro, i protagonisti nerazzurri hanno commentato la gara ai microfoni di Inter TV. Queste le parole di mister Chivu: "Abbiamo fatto una gara seria, ci siamo calati subito in questa partita, abbiamo cercato di essere dominanti e capire le riaggressioni. Gara importante sotto tutti i punti di vista e sono contento perchè non era scontata questa vittoria perchè dopo 3 settimane di sosta non sai mai come ci si comporterà in campo. Segniamo meno sui piazzati? Abbiamo sempre lavorato sotto questo aspetto, nella costruzione nell'attaccare un blocco basso, nell'andare a fare pressioni e sul recupero basso, ci sono tante cose su cui si lavora e abbiamo margini di miglioramento e dovremo lavorare anche sulle palle inattive dove ora magari siamo un po' indietro ma sono sicuro che arriveranno"