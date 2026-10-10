L'analisi del direttore di FCInter1908 sulle prestazioni dei giocatori dell'Inter nella sfida contro il Parma a San Siro

Daniele Mari
Visite per Sucic all'Inter

VIDEO FCIN1908 / Inter, visite mediche per Sucic. Il centrocampista al Coni per l'idoneità

MARTINEZ

ritiro arrivo pepo martinez

VIDEO FCIN1908 / Inter, primo giorno di ritiro. Arriva Pepo Martinez

Martinez 6

Giornata che si mette subito in discesa. E continua così fino al novantesimo, malgrado qualche guizzo del Parma

Inter-Parma, le pagelle di Daniele Mari su FCInter1908

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