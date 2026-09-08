Dopo il triplice fischio di Real Madrid-Inter, terminata 2-1 in favore dei Blancos, InterTV ha raccolto le parole dei protagonisti al termina del match. Analisi, rimpianti e sensazioni a caldo dopo una serata complicata al Bernabéu, con la squadra di Cristian Chivu chiamata ora a ripartire dopo la sconfitta all’esordio stagionale in Champions League. Queste le parole di mister Chivu rilasciate ai microfono di InterTV: "Abbiamo cercato di fare la nostra gara e a tratti l'abbiamo fatta, siamo stati coraggiosi consapevoli che avremmo portuto subire, abbiamo commesso qualche errorino ma siamo rimasti in partita e abbiamo cercato di ribaltarla. Guardo come si entra in campo, la personalità e il coraggio, la squadra ha tentato di mantere l'identità e a tratti l'abbiamo fatto bene. La prossima ora è quella più importante quella contro l'Udinese di lunedi"