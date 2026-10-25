Al termine di una rocambolesca Inter-Fiorentina, Cristian Chivu ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro: "Cosa pensavo al rigore? Pensavo a tutto quello che abbiamo fatto oggi, alla partita serie che abbiamo fatto. Siamo andati sotto per un tiro da 30 metri, ma niente da rimproverare quello che è stata la qualità, la determinazione, alla fine siamo stati premiati perché nonostante lo svantaggio abbiamo mantenuto la calma e la lucidità. Faccio i complimenti ai miei, hanno creato e cercato di portare a casa la vittoria. Sono partite che non sono semplici per me e per loro. Pensavo: "Spero che lo faccia". Oggi meritavamo, lo avrei detto anche se perdevamo. Oggi i nostri ragazzi meritano tutti i complimenti".

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"Allargare le due punte? Bonny non dà riferimenti, Pio era più semplice per i loro due difensori che lo tenevano. Abbiamo scelto di dare più dinamismo e dare 1vs1 da una parte e dall'altra. Abbiamo creato, sapevamo che era una gara da fare sulle corsie. Bisognava aprirli un po' di più, sapevamo che dovevamo riempire un po' meglio l'aria, la mossa di Lavelli era anche per questo. Abbiamo creduto fino in fondo, poi sei premiato quasi sempre per quello che esprimi. Siamo contenti per quella che è stata la reazione, determinati episodi e ingiustizie non ci hanno abbattuto. 13 punti recuperati da situazioni di svantaggio? Basta non abbattersi e mantenere la stessa mentalità".

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"Ho sempre detto che le gare durano 90 minuti, non voglio vedere gente che si piange addosso o si lamenta per qualche decisione arbitrale. Voglio vedere gente che ci crede fino in fondo e reagisce. Ovvio che anche a me piacerebbe non subire, ma il calcio è fatto così. Ci saranno partite dove subiremo e non riusciremo a portarle a casa, o partite dove andiamo in vantaggio e saremo raggiunti dall'avversario, il calcio è questo. ".

(Dazn)