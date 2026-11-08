Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così prima della sfida dei nerazzurri contro il Como:

Marco Astori
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Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così prima della sfida dei nerazzurri contro il Como: "E' difficile da pronosticare come partita: Chivu non rinuncia a Carlos Augusto e Dimarco e mette Bastoni centrale, Fabregas mi stupisce mettendo Sanchez. Ma queste sono scelte loro. A me Bastoni centrale non convince personalmente, ma capisco che è difficile rinunciare a Carlos Augusto e Dimarco: è l'unica soluzione in quella direzione.

Chivu
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Il Como dietro ha una società organizzata benissimo in tutto quanto: loro sono un po' avanti rispetto al programma che avevano, però è meritato perché hanno un'organizzazione eccezionale. E Fabregas, per il modo mio di capire il calcio, è l'allenatore perfetto perché hanno la sincronia giusta. Chivu è l'allenatore che ha portato una continuità rispetto a Inzaghi: hanno uno zoccolo duro che gioca da tanto insieme. Dall'altra parte hanno avuto la bravura di portare giocatori giusti per la loro idea.

Zenga

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Gioca Sanchez? Per me l'alternanza non fa bene a nessuno, poi ognuno gestisce come meglio crede. Nico Paz? Col ritiro di Messi diventerà l'erede numerico nell'Argentina anche se è diverso. Per fermarlo dipende dalla filosofia: Gasperini lo marcherebbe a uomo, altri di squadra tenendolo più lontano possibile dall'area giocando un calcio offensivo. Chivu? Chi potrebbe mettergli a uomo? Anche perché non ha una posizione definita. Pio Esposito? Per me l'Inter è la favorita perché come parco attaccanti non ha eguali in Italia: lui è il giocatore che va benissimo per giocare con tutti, è il centravanti forte che ti fa salire la squadra. Deve imparare ad avere una continuità elevata: non è semplice, gli sbalzi non ti fanno migliorare".

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