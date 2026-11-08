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Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così prima della sfida dei nerazzurri contro il Como: "E' difficile da pronosticare come partita: Chivu non rinuncia a Carlos Augusto e Dimarco e mette Bastoni centrale, Fabregas mi stupisce mettendo Sanchez. Ma queste sono scelte loro. A me Bastoni centrale non convince personalmente, ma capisco che è difficile rinunciare a Carlos Augusto e Dimarco: è l'unica soluzione in quella direzione.

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Il Como dietro ha una società organizzata benissimo in tutto quanto: loro sono un po' avanti rispetto al programma che avevano, però è meritato perché hanno un'organizzazione eccezionale. E Fabregas, per il modo mio di capire il calcio, è l'allenatore perfetto perché hanno la sincronia giusta. Chivu è l'allenatore che ha portato una continuità rispetto a Inzaghi: hanno uno zoccolo duro che gioca da tanto insieme. Dall'altra parte hanno avuto la bravura di portare giocatori giusti per la loro idea.

Gioca Sanchez? Per me l'alternanza non fa bene a nessuno, poi ognuno gestisce come meglio crede. Nico Paz? Col ritiro di Messi diventerà l'erede numerico nell'Argentina anche se è diverso. Per fermarlo dipende dalla filosofia: Gasperini lo marcherebbe a uomo, altri di squadra tenendolo più lontano possibile dall'area giocando un calcio offensivo. Chivu? Chi potrebbe mettergli a uomo? Anche perché non ha una posizione definita. Pio Esposito? Per me l'Inter è la favorita perché come parco attaccanti non ha eguali in Italia: lui è il giocatore che va benissimo per giocare con tutti, è il centravanti forte che ti fa salire la squadra. Deve imparare ad avere una continuità elevata: non è semplice, gli sbalzi non ti fanno migliorare".