Tutto pronto a San Siro per Inter-Como, sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A. Dopo il convincente successo per 3-0 sul campo del Feyenoord in Champions League, la squadra di Cristian Chivu torna a concentrarsi sul campionato con l'obiettivo di riscattare la sconfitta nel derby contro il Milan. Di fronte ci sarà però un avversario tutt'altro che semplice: il Como di Cesc Fabregas, reduce da sei vittorie consecutive tra tutte le competizioni e dal clamoroso 9-1 rifilato al Lens in Europa. Queste le parole di Spence rilasciate ai microfoni di InterTV: "Speriamo di vincere contro una squadra molto intensa, dovremo stare attendi. Stiamo bene e siamo contenti per la vittoria in Olanda, oggi dovremo essere concentrati"