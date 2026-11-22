Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha analizzato ai microfoni di DAZN il pareggio di stasera per 4-4 sul campo dell'Atalanta
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Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha analizzato ai microfoni di DAZN il pareggio di stasera per 4-4 sul campo dell'Atalanta: "Ho detto nel primo tempo che ci stavamo facendo del male da soli e che giocavamo col fuoco? Abbiamo avuto tre doppi vantaggi, il rammarico è questo: si aveva la sensazione di doveva fare quello che non si è fatto, che si poteva un po' gestire le cose. Quando abbiamo avuto il pepe siamo riusciti sempre ad andare in doppio vantaggio: abbiamo fallito la prova di maturità nei minuti finale quando non siamo riusciti a mantenere il vantaggio creato. Complimenti all'Atalanta perché ha annusato superficialità e leggerezza e hanno provato fino in fondo mettendoci in difficoltà coi cross e riempiendo l'area. Noi più leggeri del solito e alla fine la paghi: ci dispiace, sono due punti regalati. Impariamo la lezione e si va avanti, cercheremo di mantenere il livello alto nelle prossime.
Il problema in difesa? Bisogna capire le situazioni di gioco: il secondo gol dell'Atalanta nasce da un angolo dopo una grande occasione loro nello stesso modo e nello stesso punto. Poi siamo andati 4-2 e poi è arrivato un po' di casino, una palla in verticale a difesa schierata tutti sotto palla: è sempre una questione che dobbiamo lavorare sulla grinta e sull'atteggiamento. I cambi? Sulle corsie soffrivamo troppo, un po' per leggerezza e non andavamo a duello lasciando spazio a loro per mettere cross: abbiamo cercato di rimediare visto che le mezzali non andavano più al raddoppio. Col 4-3 ho deciso di mettere Thuram a dare una mano a Spence, ma per me è sempre una questione di voglia di fare duelli e non subire, di non fidarsi di quello che accade perché il minimo errore lo paghi se non hai la stessa voglia nei duelli.
Se sono più arrabbiato per il pareggio o preoccupato per i gol concessi? I gol concessi sono troppi, per una squadra che ha alte ambizioni: dobbiamo rimediare come a Rotterdam e col Como. Io non guardo indietro ma dobbiamo imparare tutti che bisogna mettercela tutta in campo e mai pensare di gestire le energie dando il massimo finché l'arbitro non fischia".
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