Una tripletta e non è bastata all'Inter per vincere. Alla fine con l'Atalanta è finita 4 a 4 ma Esposito ha dimostrato ancora una volta perché i tifosi nerazzurri sono già così tanto innamorati di lui.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Alla fine della gara contro la formazione bergamasca, l'attaccante nerazzurro ha parlato anche ai microfoni di Skysport. Queste le sue parole: «Partita stranissima come si spiega? Spiegarcelo a caldo dopo una gara così si fa fatica. Non l'abbiamo mai chiusa definitivmente e gli abbiamo dato modo di riaprirla due volte, qualcosa è andata storta, non è andato bene qualcosa".

-Il gioco è stato buono, poi c'è stata un'impressione di fragilità...

Oggettivo, abbiamo preso quattro gol. ma non si tratta solo di un reparto, bisogna limare sui dettagli tutti insieme, da domani ci metteremo di nuovo tutti insieme ad analizzare.

-Poi basta poco per vanificare quanto create...

A caldo faccio fatica. Creiamo sempre tanto, abbiamo giocatori con tanta qualità, accompagniamo la manovra con tanti giocatori, ma non bisogna far riaprire tutte le partite perché con un episodio tutto può succedere.

-Che emozione lascia una tripletta?

Sicuramente bella cosa, ma faccio fatica a godermela perché ci siamo fatti tirare via due punti alla fine così e quindi il pensiero è che non abbiamo portato la vittoria a casa.

-Quinta gara consecutiva con gol: che momento è per te, questo è il miglior Pio?

Spero che il miglior Esposito non sia a 21 anni e spero che sia sempre meglio e spero che i gol possano portare alle vittorie.

(Fonte: SS24)