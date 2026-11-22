Beppe Bergomi durissimo su Djed Spence dopo il pari tra Atalanta e Inter per 4-4. Queste le parole dell’ex difensore a Sky Sport: “Spence quella palla deve buttarla via, lui torna verso la porta sul 3-1. Lì la palla va lunga. Da lì nasce il corner, poi arriva il gol di De Ketelaere. Nel finale ci sta un po’ di confusione, ma lì l’Inter era in netto controllo e ha rimesso in gioco l’Atalanta.

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Presunzione o cali di tensione? Quando c’è stata questa situazione, mi vengono in mente le parole di Di Canio su Spence. Disse bene in avanti, ma ha detto che qualche errore lo avrebbe commesso. E non ne voglio far vedere altri di errori.

Presunzione? È il tipo di giocatore che hai... Mkhitaryan è sempre efficace, al posto giusto, coperture, corse, se lotta lo fa per quello che è. Barella, Sucic, Calhanoglu, sono tutti 10, palleggiatori, poi se devono andare nella lotta... Vengono sovrastati fisicamente”.