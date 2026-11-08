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Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il successo ottenuto contro il Como: "Partirei dalle 9 partite in 27 giorni superate con energia, con alti e bassi sia dal punto di vista qualitativo che dei risultati. Non si può sempre fare il meglio, a volte ci sono anche delle amarezze che devi accettare, e devi prepararti con il lavoro e la mentalità peraffrontare le prossime partite che possono cambiare influenzare il cammino di una squadra sia in campionato che in Champions. Oggi abbiamo alzato il ritmo e l'intensità, abbiamo fatto bene dal punto di vista della qualità, delle pressioni fatte giuste collettivamente, si è ragionato da squadra. Un primo tempo fatto molto bene, ci ha permesso di andare all'intervallo in vantaggio di 2 gol. Poi a volte bisogna anche saper gestire le energie, sfruttare di più le transizioni. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, sono stati tutti meravigliosi".

Dopo il derby due clean sheet e due approcci positivi: il derby ha fatto scattare qualcosa?

"C'è sempre da migliorare, anche dopo oggi, nel fare cose giuste e funzionali a quello che è il percorso. Non si può aver tutto ed essere perfetti, bisogna accettare che le stagioni sono lunghe e le partite sono tante, bisogna saperle affrontare al meglio con quello che si ha, con le rotazioni che possiamo fare in ogni partita e dal punto di vista motivazionale, ribattendo colpo su colpo".

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Squadra di nuovo brillante: c'entra quello che vi siete detti o sono solo cali dovuti alle tante partite?

"C'entrano tante cose, i tanti infortunati, le energie che a volte mancano, le trasferte dove rientri alle 4 del mattino. C'entra il dirsi le cose in faccia, sia quando le cose vanno bene che quando non si vince. Purtroppo abbiamo perso una partita, sappiamo tutti quello che è il derby ma si va avanti, non possiamo leccarci le ferite, ma tirare su tutto quello che abbiamo per portare avanti la stagione ambiziosa che vogliamo fare. Bisogna trovare il piglio giusto, abbiamo reagito ed era la cosa più importante dopo il derby perso, ma anche dopo il Bruges, che ci ha lasciato qualcosina a livello motivazionale, c'era tanta amarezza. Dopo 9 partite posso dire che potevamo fare meglio, ma anche peggio".

Tutta la squadra ha contribuito a fermare il gioco del Como.

"Credo che tutto nasca dagli attaccanti: hanno tolto il giro palla, siamo arrivati con i tempi giusti in pressione, abbiamo trovato compattezza, sapendo che dovevamo togliere il gioco dentro, loro sono bravissimi in questo. Siamo stati bravi a ripartire e a fare qualche attacco diretto che ci ha permesso di metterli in difficoltà, sapendo che il Como preferisce andare in avanti piuttosto che tornare indietro".