Tutti i voti e i giudizi di Daniele Mari sui giocatori dell'Inter impegnati nella delicata partita contro il Como di Cesc Fabregas
VIDEO / Fabregas: "L'Inter è la più forte e per noi è un test. C'è abbastanza differenza"
MARTINEZ
VIDEO FCIN1908 / Inter, primo giorno di ritiro. Arriva Pepo Martinez
Il Como si fa minaccioso solo dopo il minuto 80. Ed è quasi un miracolo considerando la qualità offensiva della squadra di Fabregas. Concentrato e sicuro quando serve
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