Tutti i voti e i giudizi di Daniele Mari sui giocatori dell'Inter impegnati nella delicata partita contro il Como di Cesc Fabregas

Daniele Mari
Inter Como Fabregas

VIDEO / Fabregas: "L'Inter è la più forte e per noi è un test. C'è abbastanza differenza"

MARTINEZ

ritiro arrivo pepo martinez

VIDEO FCIN1908 / Inter, primo giorno di ritiro. Arriva Pepo Martinez

Martinez 6

Il Como si fa minaccioso solo dopo il minuto 80. Ed è quasi un miracolo considerando la qualità offensiva della squadra di Fabregas. Concentrato e sicuro quando serve

Inter-Como, pagelle

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