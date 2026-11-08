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Beppe Bergomi, ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro il Como di stasera: "Il tallone d'Achille era l'approccio, oggi ha approcciato molto bene: ha aggredito il Como, ha creato tanto.

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Poi ha preso un paio di infilate nel finale, ma per il resto grande attenzione: poi quando ripartivano con questo Spence con tanta gamba, è l'Inter che conoscevamo prima. Con un giocatore su tutti, Thuram.

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Se pensi alle due partite precedenti con Venezia e Milan e poi le due dopo sembrano più freschi: è la testa che comanda il fisico, quindi liberati di alcune incomprensioni fai partite senza prendere gol contro Feyenoord e Como. E do attenuanti al Como: per far male all'Inter hai bisogno degli esterni e non li avevano".