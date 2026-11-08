Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Cesc Fabregas, allenatore del Como, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la sconfitta di oggi contro l'Inter: "Possiamo parlare di tante cose, oggi l'Inter è stato tanto meglio di noi: hanno dimostrato un'altra volta di essere di un livello superiore. Dobbiamo accettarlo, abbassare la testa e guardare la partita: continuiamo nel nostro processo di crescita. Sono tre punti che non cambiano niente, anche l'anno scorso non siamo mai stati nelle prime quattro prima: ci vuole equilibrio, abbiamo perso con uno squadrone, è la realtà. Speriamo un giorno di arrivare all'opportunità di vincere.

Getty Images

I due gol sono arrivati perché abbiamo perso due palloni che non perdiamo mai: l'Inter è devastante win contropiede, se perdi palloni così e lasci spazi, c'è Thuram in formissima e Dimarco con qualità, la paghi. Abbiamo sempre il 91-92 di precisione dei passaggi, oggi penso che non sarà questo il dato: ci hanno fatto male così ma abbiamo perso palloni facili da gestire. Non abbiamo iniziato bene e perso un po' di fiducia per la tensione della partita: dobbiamo analizzarla, ma dobbiamo dare la mano all'Inter e fare i complimenti.

Getty Images

Io lo dico sempre: tutti possiamo parlare di come gioca il Como, ma l'80% dei gol si fanno in ripartenza quando l'altra squadra è messa male o su palla inattiva. Fare una giocata nel calcio di oggi è molto più difficile: a Lens abbiamo fatto mille ripartenze, tutti i gol erano così. Il calcio sta cambiando, non c'è talento come prima ma c'è tanta analisi e difensivamente le squadre sono più preparate. Il 9-1? Può essere un po' di stordimento, siamo in un percorso nuovo: se mi avessero detto all'inizio che avremmo fatto questi numeri e queste prestazioni, avrei firmato. E' quello che mi danno i giocatori ogni giorno, la mia esigenza si alta: oggi non si ammazza nessuno, si dà tanto amore e si ringraziano i giocatori perché mi danno la vita. Ci abbiamo provato e loro sono stati molto più bravi di noi in tutto. Grandi complimenti a loro".