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Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Inter-Como 2-0, Hakan Calhanoglu ha parlato così del match vinto dai nerazzurri:

"Oggi e col Feyenoord abbiamo fatto molto meglio rispetto al Milan, abbiamo analizzato, dobbiamo continuare ad avere fame e spirito, abbiamo vinto tutti i duelli"

Come stai vivendo la stagione?

"Mi aspettavo questa domanda, sono tranquillo, faccio il mio lavoro, amo i miei compagni. Sono qui da 5 anni, abbiamo vinto tanto insieme, siamo tutti e due tranquilli e si vedrà, non c'è da fare tanto casino, state tutti tranquilli"