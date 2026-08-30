Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Cristian Chivu, dopo la vittoria dell'Inter contro il Cagliari, ha analizzato la partita della sua squadra rispondendo alle domande dei colleghi giornalisti di DAZN. Ecco le parole dell'allenatore nerazzurro: «Chiuderle prima? Lo sappiamo. Abbiamo creato tanto ma non l'abbiamo chiusa. Bisogna essere più cinici e concreti sotto porta. Siamo arrivati sia facilmente che elaborando le azioni sotto porta e poi siamo andati in confusione e abbiamo perso le distanze negli ultimi dieci minuti. Loro con un po' di coraggio sono riusciti a metterci paura. Stiamo stati bravi a capire il momento e a difendere di conseguenza».

-Un allenatore di fronte a tante occasioni in una partita comunque va a dormire tranquillo. La gestione nel secondo tempo ha dato quallche difficoltà?

Abbiamo iniziato a piacerci nel secondo tempo anche se abbiamo creato. Ci siamo un po' persi le distanze. Metà squadra pensava in un modo e l'altra metà a difendere. Serviva più personalità nello gestire, quando lo abbiamo fatto abbiamo creato in area avversaria. Negli ultimi minuti devi reagire all'atteggiamento della rivale, abbiamo messo Bisseck, Pavard quinto a destra e l'allenatore agisce di conseguenza evitando di fare danni alla squadra. Stiamo costruendo la condizione: quelli del Mondiale sono indietro. Non abbiamo tempo di fare amichevoli o allenamento in più e il miglior allenamento per loro è giocare anche se perdono a volte di brillantezza.

-Miglior Calhanoglu mai visto?

Calhanoglu è Calhanoglu. Lo dico da un po' e non è che lo devo dire io: lo ha dimostrato. Ma come lui Zielinski, Barella, Jones, Stones, tutti. Miki, Stankovic, Sucic. Abbiamo un centrocampo di grande qualità, di giocatori con caratteristiche diverse, alcuni già calati sulle nostre idee e sulle caratteristiche dell'Inter e chi è arrivato dopo deve calarsi nella realtà nostra il prima possibile.

-Barella ha fatto una gara straordinaria e Henrique ci ha messo personalità, è stata impiegata la fascia di destra molto di più...

Una scelta dovuta all'atteggiamento dell'avversario, aveva ampiezza. Con Pavard, Barella e Henrique abbiamo trovato modo di uscire facile da quella parte e abbiamo trovato profondità con Barella. Era la partita da fare, lo abbiamo capito in fretta. Loro bravi ad adattarsi al nostro atteggiamento.

-La prossima con il Napoli?

L'anno scorso a questo punto avevamo tre punti in meno perché avevamo perso con l'Udinese. Speriamo di non ripetere la terza giornata che l'anno scorso abbiamo giocato a Torino. Il Napoli due anni fa ha vinto il campionato e l'anno scorso è arrivato secondo. Entrambi ci teniamo ma godiamoci stasera, che non è stato semplice, e col Napoli poi si vedrà.

(Fonte: DAZN)