Cristian Chivu parla anche a Inter TV prima della gara d'esordio in Champions League contro il Real Madrid. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro:

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"Il 3-2 col Napoli quanto conta? Una competizione diversa, questo è un mini torneo di 8 partite. La prima al Bernabeu col Real, qui non vincono in tanti. Faremo del nostro meglio per mantenere l’identità e sono sicuro che faremo una grande partita.

Solet-Inter, ecco tutta la verità! Di Marzio svela: "Ecco i motivi per cui non è nerazzurro oggi" Le sensazioni della squadra alla vigilia? La squadra è serena, è abituata a questi palcoscenici. Sono anni che arriva quasi fino in fondo, l’eccezione è Bodo Glimt se qualcuno vuole mettere il bastone tra le ruote come sempre. Sono giocatori internazionali, Lautaro ha fatto una finale ai Mondiali, Thuram ha fatto grandi cose, Akanji, siamo una squadra internazionale abituata a giocare in questi stadi.

Cosa si prova a guidare di nuovo questa squadra in Champions? Ve lo dico domani dopo la gara, abbiamo la voglia di essere competitivi, prendiamo partita dopo partita per arrivare ai micro obiettivi che abbiamo da raggiungere”.