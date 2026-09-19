Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha parlato così dopo il pareggio contro la Roma: "Parto dal secondo tempo, quello che dovevo dire del primo l'ho detto all'intervallo e rimane tra me e loro: è la verità assoluta ed è quello che penso. Sono convinto che lo sanno anche loro. Nel secondo per atteggiamento, grinta, qualità e personalità abbiamo fatto una gran partita: abbiamo affrontato una grande squadra ed è stata una bella partita. Abbiamo tirato fuori qualcosina in più rispetto all'inizio di stagione: partirei da quello, lavoreremo per limare certe cose che rimangono tra noi. E' stato un buon punto su un campo non semplice.

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Bisogna fare meglio nell'approccio e nel capire l'avversario: ci sta, si impara, si va avanti. Siamo ad un buon punto rispetto all'anno scorso, eravamo messi peggio: abbiamo affrontato due scontri diretti con Napoli e Roma. Abbiamo 13 punti che è un buon risultato, c'è tanta strada da fare ma mi prendo il buono del secondo tempo.

Mazzola? Mi unisco alle condoglianze, abbiamo perso un'icona e una vera leggenda. Mandiamo le condoglianze a tutta la famiglia. I motivi del primo tempo? Quello che dico rimane lì e non vengo a dire certe cose: sappiamo tutti cosa non abbiamo fatto. Ci sono due fasi nel calcio e bisogna migliorare quando non si ha la palla. Io il più veloce all'Inter a fare 100 punti? Sono numeri, si va avanti".