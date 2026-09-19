Lo ha abbracciato, gli ha sorriso, proprio lui che il sorriso poco prima gliel'aveva tolto due volte. Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, sul prato dell'Olimpico è stato visto parlottare con Lautaro Martinez sorridergli e abbracciarlo.

Gasperini e Lautaro si erano salutati anche prima del fischio d'inizio (Getty Images)

Doppietta Lautaro

E allora la domanda è venuta naturale ai giornalisti e pure ai tifosi. Chissà cosa avrà detto il tecnico al capitano nerazzurro. E a quella domanda Gasperini ha risposto in maniera ironica e molto probabilmente ha pure detto la verità.

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«Lautaro mi fa sempre gol e a fine partita gli ho detto di smetterla!», ha detto sorridendo in sala stampa l'allenatore proprio parlando proprio del campione argentino. «In realtà segna un po’ a tutti! È un giocatore che è stimato da chiunque, nonostante i dispiaceri che dà agli avversari!», ha proseguito.