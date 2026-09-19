Sorriso e abbraccio, poi si sono detti qualcosa. L'allenatore della squadra giallorossa ha parlato della sua breve conversazione con il capitano dell'Inter
VIDEO FCIN1908 / All'Olimpico finisce in parità: Inter ancora sotto di due gol, Lautaro riacchiappa la Roma
Lo ha abbracciato, gli ha sorriso, proprio lui che il sorriso poco prima gliel'aveva tolto due volte. Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, sul prato dell'Olimpico è stato visto parlottare con Lautaro Martinez sorridergli e abbracciarlo.
Doppietta LautaroE allora la domanda è venuta naturale ai giornalisti e pure ai tifosi. Chissà cosa avrà detto il tecnico al capitano nerazzurro. E a quella domanda Gasperini ha risposto in maniera ironica e molto probabilmente ha pure detto la verità.
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«Lautaro mi fa sempre gol e a fine partita gli ho detto di smetterla!», ha detto sorridendo in sala stampa l'allenatore proprio parlando proprio del campione argentino. «In realtà segna un po’ a tutti! È un giocatore che è stimato da chiunque, nonostante i dispiaceri che dà agli avversari!», ha proseguito.
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