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Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, intervistato da DAZN, ha parlato dopo il pari contro la Roma arrivato con una sua doppietta: "Dispiace per Mazzola, saluto tutta la famiglia, era una leggenda per tutto il calcio italiano: è stato un grande per la storia dell'Inter. Il primo tempo è da cancellare, non siamo stati in campo e l'atteggiamento non è quello giusto: poi nel secondo da subito abbiamo cambiato mentalità.

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Quando giochi queste partite se perdi un tempo si fa difficile: non siamo riusciti a prendere i tre punti, restiamo con uno che è ottimo visto cosa sta facendo la Roma. Perché cominciamo male? E' una questione di atteggiamento e preparare le partite correttamente: lo facciamo, ma dobbiamo rivedere come cominciamo le partite ma rincorrere sempre è difficile. Salutare Messi? Sono pronto, sarà una serata emozionante e da brividi per quello che è stato per noi e per il calci mondiale.

Va via il calcio, dobbiamo andare avanti ma dobbiamo andare avanti con la sua eredità. Quanto corro? Ho curato il corpo, il Mondiale per Club è stato un colpo durissimo: anche se sono un professionista mi sono presentato nel modo che non era corretto. Quest'anno ho fatto molta attenzione al fisico, mi sono allenato tanto dopo il Mondiale che è stato difficile. Mi sono preparato bene, sono contento ma la cosa importante è l'Inter e darò sempre tutto".