Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

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"L’Inter si sarebbe voluta auto-regalare il rinnovo di Calhanoglu per questo Natale". Ne è sicuro Tuttosport, che nella sua edizione odierna spiega come il prolungamento del turco sia una delle priorità per la dirigenza nerazzurra.

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E' chiaro però come l'ennesimo infortunio cambi qualcosa sul tavolo delle trattative, come sottolinea il quotidiano: "Le negoziazioni andranno avanti indipendentemente dall’esito dell’infortunio dell’ex Milan.

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Ma è chiaro che nei prossimi incontri con gli agenti del calciatore l’aspetto dei plurimi stop subiti non potrà essere una parte secondaria di una trattativa che comunque tutti si auspicano di chiudere comunque a stretto giro in via positiva".