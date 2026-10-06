Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio che uscirà domani. Eccone una piccola anticipazione: "Io non penso di avere una vita davanti per fare questo mestiere. Se mi sento ancora un apprendista? Sì, è il mio modo di fare e di vedere le cose. Avere dei dubbi mi permette di essere curioso, di uscire dalla mia zona di comfort.

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Il giorno che non mi considererò più un apprendista sarà quello giusto per smettere. Per come sono fatto io, lo studio e le sfide tengono vive la passione e la voglia di andare avanti con entusiasmo".