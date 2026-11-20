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Ci sono novità importanti di formazione in casa Inter in vista della partita di domenica sera contro l'Atalanta alla New Balance Arena di Bergamo.

Getty

In difesa, secondo quanto riporta Sky, dovrebbe esserci Bisseck con Akanji in mezzo e Bastoni a sinistra ma Pavard è recuperato e spera in una maglia da titolare ed è quindi da tenere in considerazione anche quanto emergerà dall'allenamento di domani mattina. Sulle fasce, invece, Spence è in vantaggio su Diouf mentre a sinistra è confermato Dimarco, con Carlos Augusto che quindi sembra destinato alla panchina.

Qualche dubbio di formazione c'è in mezzo al campo: Calhanoglu è sicuro di una maglia da titolare mentre c'è un ballottaggio tra Mkhitaryan e Sucic come mezzala di sinistra, con Barella a destra. Zielinski oggi si è allenato a parte e, se verrà convocato, partirà dalla panchina. Stankovic si è allenato in gruppo ed è la novità di giornata. In attacco, invece, la coppia titolare sarà Thuram-Pio Esposito, con Lautaro pronto a subentrare a gara in corso.

Probabile formazione Inter

Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan/Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito