VIDEO / Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Inter-Shakhtar Donetsk, Paolo Di Canio ha parlato così del match di San Siro:

Prime

"L'Inter ha preso un po' di solidità, un po' di cattiveria davanti alla sua area di rigore. Manca Lautaro che sarebbe servito in partite come queste. L'Inter deve fare risultato certamente, la nota dolente è la fase difensiva, deve trovare equilibrio e compattezza, quando può giocare però domina"

Getty Images

"Da una squadra importante come l'Inter, dopo la partita contro il Brugge, le critiche devono esserci. L'Arsenal ha vinto 10 partite su 11, l'unica sconfitta che ha fatto l'hanno massacrata in Inghilterra, hanno parlato di Arsenal inguardabile. Anche a me non piace come gioca quest'anno, la critico sul piano del gioco ma poi ci sono i risultati. Diciamo lo stesso per l'Inter, se la difesa è questa poi è difficile che vinca tante partite. Abbiamo fatto i complimenti meritati all'Inter in questi anni, ha fatto due finali di Champions, le critiche dopo il Bruges ci stanno"