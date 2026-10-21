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Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima della sfida contro lo Shakhtar Donetsk: "Io il primo a parlare di sogno Champions? Io non ho detto obiettivo Champions, ho detto che abbiamo il dovere di fare bene e il diritto di sognare. La Champions è un sogno ma davvero un sogno. L'anno scorso chi ha vinto le prime tre le ha perse, il PSG. E' solo un dato indicativo: poi è chiaro che due sconfitte bruciano, dobbiamo rifarci in modo assoluto.

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E' un ciclo che continua bene, aver partecipato con continuità alla Champions è un successo, aver vinto scudetti, trofei e fatto finali depone come un ciclo positivo. Manca questa ciliegina ma non è facile da mettere".