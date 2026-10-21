VIDEO / Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Inter-Shakhtar Donetsk, Giuseppe Marotta ha parlato così del match di San Siro:

"Anche noi vogliamo i tre punti. Negli ultimi 10 anni c'è stata una crescita dei club di seconda-terza fascia, vengono a giocare e sono preparati, è questa la novità. Prima c'erano squadre materasso negli anni '80, oggi giocano bene. Che noi siamo più forti è un dato di fatto. Abbiamo perso le prime due partite e ci devono portare insegnamenti, ci deve far capire come affrontare un avversario inferiore a noi sulla carta. Oggi dobbiamo veramente vincere"

Manca un leader centrale difensivo?

"Non è un alibi ma questa estate ci siamo trovati a dover rinunciare a 4 elementi, rimpiazzarli adeguatamente non è stato facile. Alcuni sono andati via per questioni anagrafiche, altri via come Dumfries che è andato al Real Madrid. Si gioca poi in 11, non mi sento di dare le colpe alla difesa. La difesa può avere responsabilità se poi anche il resto della squadra collabora o no, si può certamente migliorare"