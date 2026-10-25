Lui non c'è, ma c'è chi insieme a lui forma l'altra metà della ThuLa. Di solito là davanti trainano l'Inter insieme, ora capitan Lautaro Martinez è assente per infortunio ed è felice che Marcus Thuram sia riuscito letteralmente a caricarsi la squadra sulle spalle. Il pari è suo e quando arriva era talmente atteso che si è infila come una palla da biliardo nell'angolo ma la gente di San Siro ha tremato: sembrava fuori. Ma era la rete dell'uno a uno. L'esultanza della gente a San Siro incornicia la dedica speciale del francese che esulta con le corna del Toro, l'esultanza distintiva del suo compagno.

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Ed è suo e pure il rigore che si è procurato (se ne era procurato anche un altro che non gli hanno dato.ndr) e che poi è stato messo a segno da Zielinski e che è valso l'ennesima rimonta e il 2-1 sulla Fiorentina. Tre punti e primo posto in classifica accanto alla Lazio che ieri ha battuto il Parma 2-1.

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L'argentino sui social ha messo in evidenza la garra del compagno che ha messo in campo grinta e 'uevos' come direbbe lui per trascinare la squadra nerazzurra. "Così ti voglio", ha scritto Lauti in un commento sotto un post del club dedicato al francese che è stato anche nominato MVP della partita.

In una storia poi ha scritto: "Non si molla, hermano", non si molla, fratello, significa ovviamente. In attesa del suo ritorno Lautaro ha mandato in missione in campo l'altra sua metà. Missione compiuta.