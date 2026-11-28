Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Genoa 4-0, Cristian Chivu ha parlato così del match di San Siro:

"Cosa fa più piacere di stasera? Il collettivo, la squadra, quello che riesce a superare e a mettere in campo, nonostante alti e bassi. Sappiamo quanto è importante avere continuità, la stagione è lunga, siamo dentro a tutte le competizioni, la fiducia anche dei giovani che entrano e che lavorano sodo cercando di dare il massimo"

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Thuram 15° da titolare di fila

"Abbiamo avuto il problema di Lautaro, quando è uscito Bonny, Marcus e Pio hanno dovuto fare tanti minuti e siamo contenti di quello che hanno fatto. Hanno capito l'importanza del ruolo, per mentalità e leadership che hanno messo siamo felici di quello che stanno facendo. Lauti ha fatto gol con lo Stoccarda, oggi è partito titolare, più di un'ora non ne aveva. Siamo contenti che sta ritrovando brillantezza e condizione. Pio ha riposato un po', ha giocato sempre anche in Nazionale, stiamo cercando di gestire i minutaggi e le rotazioni, caschiamo sempre in piedi. Prima o poi tornerà anche Bonny e saremo al completo in attacco"

Sucic regista?

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"L'avevamo provato anche l'anno scorso verso fine anno. Sappiamo la qualità che ha, quello che ci può dare, il passo, la visione di gioco e la qualità tecnica che ha. Può migliorare, oggi mi è piaciuto ancora di più quando a partita chiusa ha fatto cose straordinarie dal punto di vista tecnico. Ha margini di miglioramento, fiducia, ha segnato tre gol nelle ultime tre su rigore. Abbiamo bisogno di giovani di qualità"

Perché oggi Sucic rigorista?

"Abbiamo tre rigoristi, Calhanoglu, Zielinski e Sucic. Nessuno discute Calha e Zielo dagli undici metri, Petar è una scoperta dell'anno scorso, parlando anche con i portieri che danno il giudizio migliore mi hanno detto che è uno dei migliori. La gerarchia è stabilita"