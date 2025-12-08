DAZN – Inter al top in Serie A: tutte le statistiche in cui è prima

Il canale streaming, in una grafica, ha riportato i numeri nei quali i nerazzurri hanno mostrato di essere migliori di altre squadre

8 dicembre 2025

Lo ha anche sottolineato Stramaccioni negli studi di DAZN. I numeri dell'Inter sono "impressionanti" e parlano soprattutto della qualità della squadra di Chivu che, dopo la vittoria del Napoli sulla Juventus, è tornata seconda a meno uno dalla capolista (e in attesa della partita del Milan a Torino).

In grafica, durante il programma Fuoriclasse, condotto da Diletta Leotta, sono state mostrate le statistiche vedono l'Inter come prima per gol fatti, prima per gol da fuori area (l'ultimo di Calhanoglu è stato bellissimo, costruito con un'azione manovrata che ha coinvolto Dimarco, Barella, Mkhitaryan e poi il turco e che è piaciuto tantissimo all'allenatore nerazzurro), ma anche prima per gol in area, prima per Expected Goal (XG) nei novanta minuti, prima per tocchi in area, prima per passaggi completati, prima per gol segnati nei primi 15 minuti e prima per clean sheet a parimerito con Napoli e Milan.

Insomma numero che parlano chiaro sulla forza della squadra di Chivu. Una squadra che ha tanto dimostrato già negli anni precedenti. Una squadra che arrivava da un finale di stagione in pratica drammatico e che è riuscita a ritrovare la strada. Lo ha fatto grazie agli innesti che hanno sistemato l'attacco, grazie a giocatori ritrovati e con idee nuove, adatte a chi già c'era e a chi è arrivato. Le idee dell'allenatore rumeno, che hanno dato la carica ad un gruppo che nonostante le 4 sconfitte subite in Serie A (cinque con la sconfitta in CL) è ancora lì a lottare. Come succede da anni ormai.

(Fonte: DAZN)