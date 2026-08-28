VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

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Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, nel corso dell'intervista concessa a Sport Mediaset ha parlato anche delle gerarchie - vere o presunte - all'interno del gruppo, soffermandosi nello specifico sulla posizione di Pio Esposito: "Noi non abbiamo titolari fissi perché i posti fissi non esistono nel calcio, perché a noi interessa il livello di competitività, interessa l'individuo che mette a disposizione del gruppo tutte quelle che sono le sue caratteristiche.

Esposito? Pio è importante per noi in molte partite, è importante per noi per come sa stare in gruppo, è importante per noi per come si allena e per come alza il livello dei suoi compagni di reparto".