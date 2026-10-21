VIDEO / Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Colantuono ha fatto alcune considerazioni sul rendimento dell'Inter fin qui in Champions League, a poche ore dal fischio d'inizio della partita contro lo Shakhtar:

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"Perché l'Inter non rende troppo in Champions? Sono frutto di qualche errore, in qualche partita è stata sfortunata. Poi è chiaro che chi è lì, parlo dello staff tecnico, troverà quali possono essere le cause principali per poi lavorarci. Il percorso in Champions dell'Inter rispetto al campionato si vede che c'è una bella differenza. In Champions ci sono difficoltà oggettive, in Serie A la sua rosa fa la differenza, è quella che ha più ricambi delle altre".

Martinez sarà ancora titolare in porta. E' d'accordo?

"Credo che se all'inizio dell'anno il titolare è lui, vai avanti. Se malauguratamente chi prende il suo posto dovesse incappare in una giornataccia, diventa un problema, perché hai sfiduciato Martinez e anche il secondo. Questo è un momento difficile per Martinez, ma deve recuperare soltanto giocando. Se gli togli la titolarità ora, non so se può giovare".

(Fonte: TMW Radio)