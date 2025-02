"Non mi sono mai pentito di questa scelta anche se negli anni in cui sono stato all’Inter non abbiamo vinto", dice Collovati

"Prima di partire per il Mondiale con il Milan che era andato in Serie B rischiavo di perdere la Nazionale. Avevo un semi accordo con la Fiorentina, allora non c’erano i procuratori. Io partì per il ritiro pre Mondiale convinto di andare alla Fiorentina ma io non avevo ancora firmato. Durante il ritiro in cabina telefonica mi chiamò Sandro Mazzola, a cui devo tantissimo. Mi chiamò e mi chiese se me la sentissi di venire all’Inter. Io non ci ho pensato su, ho detto l’Inter è l’Inter e non si poteva rifiutare"