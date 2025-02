Collovati: “Ex calciatori al VAR assieme agli arbitri? Sarei pro solo se…”

“Non sono contento dell’uso del VAR adesso, non lo apprezzo molto poiché l’immagine rallentata dà una dimensione talmente diversa da quello che accade in campo, un po’ come quello che è successo all’Atalanta l’altro giorno. Al VAR molti contatti con l’immagine rallentata sembrano rigore ma non è così.” Io l’altro giorno ho apprezzato l’arbitro Marciniak che ha punito con un cartellino giallo poi diventato rosso, la simulazione di Theo Hernandez, è ora di smetterla di simulare dentro l’area di rigore.