L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato in collegamento con DAZN dalla pancia del Ferraris di Marassi, a Genova, nel post della sfida contro il Genoa.

Lo spagnolo ha commentato il 4-1 messo al referto in casa del Genoa di De Rossi:

"Penso che ci divertiamo quando facciamo le cose bene e quando dai tutto e giochi bene, che è quello che vogliamo fare. Ogni squadra ha una sua identità e noi proviamo a farlo a modo nostro. La reazione mi è piaciuta molto. Abbiamo preso un gol che ci ha ricordato che in Serie A se ti fermi, soffri. La squadra ha dimostrato maturità, grande forza e voglia di ripartire".

La mentalità del Como

"Il mio messaggio è che dobbiamo sempre essere noi, non importa quello che succede in partita. Quello che importa è cosa facciamo noi. Ho perso tante partite così, così come ne ho vinte tante giocando male. Dobbiamo essere noi sempre. Ci sono giornate in cui non si vince perché la palla non entra e perché sbagliamo. Io chiedo sempre alla squadra di essere noi. Quando non succede mi incazzo e mi preoccupo. Ma finchè vedo la squadra con voglia e con la mentalità giusta di fare le cose, alcune volte si perderà e altre si vincerà, ma saremo sulla strada giusta".

Fabregas su Kean

"Grande prestazione? Lo dici per l'assist, ma ci sono tante situazioni in cui deve migliorare, come il pressing. Ha fatto una giocata di qualità che sappiamo che lui ha. Noi dobbiamo aiutare i nuovi arrivati. L'impatto di tutti è stato positivo, si sono messi dentro con una voglia e una capacità di capire tutto. Noi dobbiamo continuare a lavorare individualmente e a livello di reparto, per far entrare tutti nella squadra e giocare. Per me la squadra è davanti a tutto e lo abbiamo dimostrato".

Fabregas su Ricci

"Siamo molto contenti. La cosa più importante è portare grandi giocatori, ma anche grandi uomini, lui ci darà una mano grandissima da qua a fine stagione. Giovedì inizia la Champions e poi giocheremo lunedì, sarà una strada lunga".