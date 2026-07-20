Ad Antonio Conte, Diletta Leotta su DAZN ha chiesto quanto gli mancherà allenare. L'allenatore ha appena lasciato la panchina del Napoli e si è parlato di lui come candidato alla panchina della Nazionale.

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«Non lo so quanto resisterò. Ma sono molto sereno, so di aver preso la decisione che sentivo di prendere. Sono molto sereno, poi vedremo il futuro cosa riserva ma senza particolari assilli», ha detto il mister.

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A Napoli al suo posto è arrivato Massimiliano Allegri che ha detto di essere fortunato nell'ereditare per la seconda volta, dopo la Juve, una squadra di Conte. «Belle parole. Spero vada tutto bene per Max e per il Napoli soprattutto. È stata un'esperienza bellissima, la porto dentro al mio cuore. Ma come ho sempre detto non si può ragionare con il cuore e le decisioni si prendono con la testa e si deve ragionare bene sul futuro su cosa è meglio mettendo i sentimenti da parte», ha concluso l'allenatore.

Prima della finale Mondiale l'allenatore aveva detto: «Nazionale? Sono già stato Ct ed è stata sicuramente una bellissima esperienza. Se sono stato contattato? No. Penso siano state messe persone di valore a capo della struttura. Malagò lo conosciamo tutti, una figura di spessore. Paolo Maldini non poteva rimanere fuori dal calcio, per me è stato il difensore più forte italiano ma anche da dirigente ha fatto molto bene. Quello che posso dire è che la cosa più importante è che ci sia condivisione nella scelta, che si sposi questa scelta senza se e senza ma. È la prerogativa per costruire qualcosa di più importante».

(Fonte: DAZN)