Il Bologna grazie ad un suo gol ha conquistato la semifinale di Coppa Italia e non succedeva dal 1999. Santiago Castro ha segnato all'ottantesimo, quando la partita sembrava destinata ai rigori, e in lacrime, alla fine della partita con cui è stata eliminata l'Atalanta, ha commentato quanto accaduto nella gara al Gewiss Stadium ai microfoni di SportMediaset.

«Il Bologna se lo merita e se lo meritano i tifosi. Sono contento di questo gol. Si vede eh?», ha detto rispetto alle sue lacrime di gioia. «La Champions League, come ha sempre detto mister Italiano, per noi serviva a migliorare e sicuramente dopo questa esperienza siamo tornati a giocare più forti in Italia», ha concluso il giocatore che viene seguito anche dall'Inter. Di recente si è parlato di lui come di un acquisto che i nerazzurri vorrebbero anticipare in vista del Mondiale per Club di giugno.